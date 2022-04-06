Son dakika haberleri: BEŞİKTAŞ'TA ÜST GEÇİDE KAMYONUYLA ÇARPAN SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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Son dakika haberleri: BEŞİKTAŞ'TA ÜST GEÇİDE KAMYONUYLA ÇARPAN SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

06.04.2022 09:27

Son dakika gelişmesine göre BEŞİKTAŞ'ta kasasına yüklenen platformla ilerleyen kamyon, çarptığı üst geçide hasar verdi.

BEŞİKTAŞ'ta kasasına yüklenen platformla ilerleyen kamyon, çarptığı üst geçide hasar verdi. Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden kamyon şoförü, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kamyonun parçaladığı üst geçitten sarkan parçalar, itfaiye ekipleri tarafından alındı.

Olay, önceki gün saat 16.30 sıralarında yaşandı. Barbaros Bulvarı'ndan Levent yönüne giden kamyonun üzerindeki platform yüksekliği nedeniyle üst geçide çarptı. Önce duran kamyon şoförü, daha sonra yoluna devam etti. Olaya şahit olan bir kişi o anları cep telefonuyla görüntüleyip polise ihbarda bulundu. Yaklaşık iki kilometre sonra polis tarafından durdurulan kamyon şoförü, gözaltına alındı. Haber verilmesi üzerine gelen belediye ekipleri yola düşen parçaları toplayıp, temizlerken itfaiye ekipleri de üst geçitten sarkan parçaları aldı. Olay nedeniyle bir süre kapatılan yol, parçaların alınmasının ardından açıldı.

Son dakika haberleri: BEŞİKTAŞ'TA ÜST GEÇİDE KAMYONUYLA ÇARPAN SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberleri: BEŞİKTAŞ'TA ÜST GEÇİDE KAMYONUYLA ÇARPAN SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberleri: BEŞİKTAŞ'TA ÜST GEÇİDE KAMYONUYLA ÇARPAN SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberleri: BEŞİKTAŞ'TA ÜST GEÇİDE KAMYONUYLA ÇARPAN SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberleri: BEŞİKTAŞ'TA ÜST GEÇİDE KAMYONUYLA ÇARPAN SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberleri: BEŞİKTAŞ'TA ÜST GEÇİDE KAMYONUYLA ÇARPAN SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberleri: BEŞİKTAŞ'TA ÜST GEÇİDE KAMYONUYLA ÇARPAN SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberleri: BEŞİKTAŞ'TA ÜST GEÇİDE KAMYONUYLA ÇARPAN SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberleri: BEŞİKTAŞ'TA ÜST GEÇİDE KAMYONUYLA ÇARPAN SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberleri: BEŞİKTAŞ'TA ÜST GEÇİDE KAMYONUYLA ÇARPAN SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: BEŞİKTAŞ'TA ÜST GEÇİDE KAMYONUYLA ÇARPAN SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika


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