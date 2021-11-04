BEŞİKTAŞ'TA UYUŞTURUCU SATICISI OTEL ODASINDA KISKIVRAK YAKALANDI - Son Dakika

SARIYER'de yapılan denetimde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satışı yapan 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler kendilerine uyuşturucu madde satışı yaptıran kişinin Melihcan S. olduğunu söyledi. Polis, otelde kaldığını tespit ettiği şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Polis ekipleri, 10 Eylül günü saat 00.00'da Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak üzerinde denetim yaptı. Şüphe üzerine durdurulan Resul A. ve İzzet D.'nin yapılan üst aramasında özel olarak paketlenmiş ve satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi. Torbacı diye tabir edilen 2 kişiyi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. 2 şüphelinin ifadelerinde kendilerine satmaları için uyuşturucu maddeyi Melihcan S.'nin temin ettiğini ve onun adına satış yaptıklarını söylemeleri üzerine Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Melihcan S.'yi ikamet adresinde bulamayan polis ekipleri, yaptıkları çalışmada şüphelinin Beşiktaş'ta bir otelde kaldığını belirledi. Beşiktaş'taki otele baskın düzenleyen polis ekipleri, Melihcan S.?yi kaldığı otel odasında kıskıvrak yakaladı. Otel odasında yapılan aramada çok sayıda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Melihcan S. ile Resul A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İzzet D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.