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Beşiktaş'ta üzerine siyah poşet geçirdi, simit arabasını çaldı - Son Dakika

Beşiktaş'ta üzerine siyah poşet geçirdi, simit arabasını çaldı

17.01.2022 10:53
Beşiktaş'ta üzerine siyah poşet geçirdi, simit arabasını çaldı

BEŞİKTAŞ'ta, direğe zincirle bağlı simit arabası, tanınmamak için üzerine poşet geçiren bir kişi tarafından çalındı.

BEŞİKTAŞ'ta, direğe zincirle bağlı simit arabası, tanınmamak için üzerine poşet geçiren bir kişi tarafından çalındı. Geçimini sağlamak için 10 yıldır aynı yerde simit satan Cavit Kılıç'ın ekmek teknesini çalan hırsızın, arabayı iterek götürdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Beşiktaş Çarşı içinde 30 Aralık 2021 tarihinde meydana gelen olayda, 10 yıldır simit satarak geçimini sağlayan Cavit Kılıç, simitlerini sattıktan sonra arabasını her gün yaptığı gibi simit fırınının bulunduğu sokakta, elektrik direğine zincirle bağlayıp, evine gitti. Kılıç, ertesi gün fırının olduğu sokağa geldiğinde, ekmek teknesinin yerinde olmadığını gördü. Çevre esnafın güvenlik kameralarını izleyen Kılıç, simit arabasının tanınmamak için üstüne siyah poşet geçiren bir kişi tarafından götürüldüğünü tespit etti. Hırsızın bulunması için polise başvuran Cavit Kılıç, fırından geçici olarak temin ettiği tezgahta satış yaparak geçimini sağlamaya çalışıyor.

Hırsızlık nedeniyle mağduriyet yaşadığını söyleyen Cavit Kılıç, "Sabah geldiğimde araba olduğu yerde yoktu. Araba, fırının olduğu sokağın içerisindeydi. Orada, kilidi kırıp almış, gece 12.30 gibi. Her yerde kamera görüntüsü var ama arabanın olduğu yer tam kör nokta. Zaten çöp poşetiyle kendini kamufle etmiş, tanınmamak için elinden geleni yapmış. Planlı olduğunu düşünüyorum. Bu durum beni gerçekten de mağdur etti. Şu anki araba bile emanet. Yarın ne olacağı belli değil, yeni bir araba yapmaya kalktığın zaman 10-12 bin TL'den aşağı bulamıyorsun." dedi.

"RAMPADAN ÇIKARKEN İKİ KİŞİDEN YARDIM İSTEMİŞ"Kılıç, "Burada daha önce de simit arabaları çalındı. Daha çok küçük arabaları çaldılar, büyük arabayı ilk defa çaldılar. Büyüğü de kaldırımlara gidemez, tırmanamaz. Adam rampadan çıkabilmek için iki gençten de yardım istemiş. Öyle bir kör noktada da bir başka arabaya yüklendiğini tahmin ediyorum" diye konuştu.

Siyah poşetli hırsızın, çaldığı simit arabasını iterek götürdüğü anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, yüzü cerrahi maskeli ve üzerine siyah poşet geçirmiş bir kişi, simit arabasının etrafında tur atıyor. Sokaktan geçen kişileri fark eden şüpheli, bir süre oyalanıyor. Hırsızlık şüphelisi, sokaktan geçen kimsenin olmadığı bir anda simit arabasını alarak uzaklaşıyor. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, arabayı sokaklarda ittirerek bir süre sonra gözden kayboluyor.


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Hırsızlık, Beşiktaş, Otomobil, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta üzerine siyah poşet geçirdi, simit arabasını çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta üzerine siyah poşet geçirdi, simit arabasını çaldı - Son Dakika
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