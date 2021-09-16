BEŞİKTAŞ'TA VALELERİN KAVGASI KAMERADA 2 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika

Beşiktaş'ta, valeler arasında yer nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı. Kavga anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 23.50'de Beşiktaş Arnavutköy'de meydana geldi. İki balık restoranının valeleri arasında yer nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerinde gelen polis ekipleri T.T, R.Ç, K.A. ve E.K. isimli kişileri yakalayarak gözaltına aldı. R.Ç.'nin üstünde ve diğer şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda 2 silah ele geçirildi. Çalışmaların devamında bir gün sonra olayla ilgili Ş.Ş. ve Ü.A. da yakalanırken araçlarında 60 fişek ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.Ş. ve Ü.A. "Ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Şüphelilerden R.Ç. ve T.T. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, K.A. ve E.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.