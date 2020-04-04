Beşiktaş'ta vatandaşlar yasağa rağmen sahilde yürüyüş yaptı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta vatandaşlar yasağa rağmen sahilde yürüyüş yaptı

6 saat önce

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sahil bandında balık tutmak ve yürüyüş yapmak yasaklanmıştı.

Beşiktaş'ta vatandaşlar yasağa rağmen sahilde yürüyüş yaptı, System.String[]

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sahil bandında balık tutmak ve yürüyüş yapmak yasaklanmıştı. Beşiktaş'ta yasağa uymayan bazı vatandaşlar yine sabah erken saatlerde spor yapmak için sahile geldi. Sahilde yürüyüş yapan bir kadın ise "Evde canım sıkılıyor, bizi nereye kadar tutacaklar" diyerek şaşkınlık oluşturdu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile yurt genelinde sahil bantlarında ve parklarda yürüyüş yapmak yasaklanmıştı. Vatandaşların birçoğu virüsten korunmak için kurallara uyarken bugün Beşiktaş'ta bazı kişilerin yasağı hiçe sayarak sahilde yürüyüş yapmaya devam ettiği görüldü. Sahilde yürüyenlerin birçoğu köpeklerini gezdirmek için dışarı çıktıklarını öne sürdü. Sahil boyunca devriye gezen polis ekipleri ise, yasağa uymayan vatandaşları ikaz ederek mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

"EVDE CANIM SIKILIYOR, EVDE NEREYE KADAR TUTACAKLAR BİZİ"

Sabah sahile yürüyüş yapmaya gelen Dilek Turgut ise "Evde canım sıkılıyor ve genelde bu saatlerde burası çok sessiz oluyor. Bu saatlerde burada çok fazla kimse olmadığı ve tek olduğum için yürüyüş yapıyorum. Evde nereye kadar tutacaklar bizi. Ama belli bir süreden sonra insanın dışarı çıkası geliyor, evde kalamıyorum" dedi.

(Yunus Emre Şeker/İHA)

Beşiktaş, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 11:25 Kaynak: İHA

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