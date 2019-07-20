Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Vedat Okyar anıldı
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Beşiktaş'ta Vedat Okyar anıldı

8 dakika önce

Beşiktaş ve milli takımın eski futbolcularından Vedat Okyar, vefatının 10. yılında kabri başında anıldı.

Beşiktaş'ta Vedat Okyar anıldı, System.String[]
Beşiktaş ve milli takımın eski futbolcularından Vedat Okyar, vefatının 10. yılında kabri başında anıldı.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Vedat Okyar için vefatının 10. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında bir anma töreni düzenlendi.
Başkan Fikret Orman'ın çelenk gönderdiği anma törenine; kulüp yetkilileri, divan kurulu üyeleri ile Okyar'ın ailesi ve sevenleri katıldı.
Vedat Okyar, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:39 Kaynak: AA
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