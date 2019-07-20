Beşiktaş'ta Vedat Okyar anıldı
8 dakika önce
Beşiktaş ve milli takımın eski futbolcularından Vedat Okyar, vefatının 10. yılında kabri başında anıldı.
Beşiktaş Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:39 Kaynak: AA
ve milli takımın eski futbolcularından Vedat Okyar
, vefatının 10. yılında kabri başında anıldı.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Vedat Okyar için vefatının 10. yılında Zincirlikuyu
Mezarlığı'ndaki kabri başında bir anma töreni düzenlendi.
Başkan Fikret Orman
'ın çelenk gönderdiği anma törenine; kulüp yetkilileri, divan kurulu üyeleri ile Okyar'ın ailesi ve sevenleri katıldı.
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