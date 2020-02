Beşiktaş'ta Victor Ruiz'den şampiyonluk yorumu: 'Zor ama hayal değil'

Spor Arena/ İsmail ER - Başakşehir'e deplasmanında yenilerek hem Sergen Yalçın ile serisi sona eren hem de zirve yarışında yara alan Beşiktaş'ta olumsuz tabloya rağmen İspanyol futbolcu Victor Ruiz'in şampiyonluğa olan inancı tam.



Siyah beyazlı takımın dünkü idmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ruiz, Medipol Başakşehir maçında önemli bir fırsatı kaçırdıklarını belirtirken, "Kazansak üst sıralara biraz daha yaklaşabilirdik. Ancak rakiplerimizle direkt oynayacağımız maçlar var. Trabzon ve Alanya maçlarını kazanırsak üst sıralardaki rakiplerle aramızdaki puan farkını kapatmış olacağız. Şampiyonluk şansımızın zor olduğu kesin ama imkansız değil" dedi



'Avcı ve Sergen hoca çok farklı'



Üst üste kazanarak yeniden seri yakalamak istediklerini ifade eden 31 yaşındaki futbolcu Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın arasındaki farklarla ilgili olarak ise "Her hoca farklı. Sergen Hoca ile Abdullah Hoca birbirinden çok farklı anlayışa sahip isimler. Sergen hoca, top bizde olduğu anlarda daha fazla sorumluluk almamızı istiyor. Topsuz oyunda da hücum oyuncusuna daha yakın olmamızı istiyor. Bu da arkada geniş bir alan bırakıyor ama her hocanın kendisine göre bir oyun anlayışı ve sistemi var" değerlendirmesini yaptı. Vida ile saha içinde çok iyi anlaştıklarının altını da çizen Ruiz her santfora özel olarak hazırlandıklarını ifade etti.



'VAR'ın ne kadar iyi çalıştığı tartışılır'



Ruiz, VAR için ise "VAR sonrası hakemlerden daha az hata yapmaları bekleniyor ama her zaman hata yapıyorlar. VAR'ın ne kadar iyi çalıştığı tartışılır. Hakemler lehimize mi yoksa aleyhimize mi karar verdi, bunun muhasebesini yapamayacağım. Hakemlerde aramak yerine kendi sorumluluğumuzu artırıp takım-oyuncu olarak daha çok sorumluluk alırsak, sonuçtan daha fazla faydalı çıkarız" dedi.