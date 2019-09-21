Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta, victor ruiz'in adalesinde zorlanma ve kanama
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Beşiktaş'ta, victor ruiz'in adalesinde zorlanma ve kanama

1 saat önce

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava ile oynadığı maçın 74'üncü dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Victor Ruiz'in sol kasık adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildi.

Beşiktaş'ta, victor ruiz'in adalesinde zorlanma ve kanama, System.String[]

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava ile oynadığı maçın 74'üncü dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Victor Ruiz'in sol kasık adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Slovan Bratislava maçının 74'üncü dakikasında sol üst iç yan adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Victor Ruiz'in yapılan muayenesi ve Acıbadem Hastanesi'nde çekilen MR'ı sonucunda sol kasık (adductor longus) adalesinde zorlanma ve mikro kanama tespit edilmiş olup, tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir" denildi.

Bratislava, Beşiktaş, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:21 Kaynak: DHA
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