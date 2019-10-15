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Beşiktaş'ta Victor Ruiz'in sakatlığı

1 saat önce

Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Victor Ruiz'in sağ bacak alt arka adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edildi.

Beşiktaş'ta Victor Ruiz'in sakatlığı, System.String[]

Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Victor Ruiz'in sağ bacak alt arka adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki savunma oyuncusunun dün yapılan idmanın ardından sağ bacak alt arka adalesinde ağrı hissettiği belirtilerek, "Victor Ruiz'in çekilen MR'ı sonucuna göre soleus kasında ikinci derece zorlanma tespit edilmiştir. Tedaviye sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Victor Ruiz, sabah yapılan idmanda yer almamıştı.

Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:18 Kaynak: AA
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