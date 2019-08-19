Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Vida'nın MR'ı çekilecek
Son Dakika Spor Haber

Beşiktaş'ta Vida'nın MR'ı çekilecek

1 saat önce

Beşiktaş'ta Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynanan maçta sakatlanan Domagoj Vida'nın MR'ı çekilecek.

Beşiktaş'ta Vida'nın MR'ı çekilecek, System.String[]
Beşiktaş'ta Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynanan maçta sakatlanan Domagoj Vida'nın MR'ı çekilecek.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sivasspor ile oynanan maç esnasında ayak bilek arka kısmında ağrı oluşan ancak oyuna devam eden sporcumuz Domagoj Vida, ağrı şikayetinin devam etmesi üzerine tedbir amaçlı antrenmana çıkarılmadı. Sporcumuzun kontrol amaçlı MR'ı çekilecek. Vida'nın durumu, MR sonucuna göre netlik kazanacak."
Domagoj Vida, Sivasspor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ljajic, Sivasspor yenilgisi sonrası isyan etti!
Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile berabere kaldı İdmanda sakatlanan Domagoj Vida, hastaneye kaldırıldı! Alper Potuk'un yeni maaşı ne kadar olacak?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 18:23:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Vida'nın MR'ı çekilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]