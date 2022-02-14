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BEŞİKTAŞ'TA VİNÇ PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE BÖYLE DEVRİLDİ - Son Dakika

BEŞİKTAŞ'TA VİNÇ PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE BÖYLE DEVRİLDİ

14.02.2022 21:29
BEŞİKTAŞ'TA VİNÇ PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE BÖYLE DEVRİLDİ

BEŞİKTAŞ Yıldız Caddesi'nde vinç araçların üzerine devrildi.

BEŞİKTAŞ Yıldız Caddesi'nde vinç araçların üzerine devrildi. Park halindeki araçların ezildiği kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Beşiktaş Ihlamur Yıldız Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 EP 635 plakalı TIR'ın taşıdığı vinç, dün saat 22.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle kayarak park halinde olan 34 ZU 0353, 34 BGG 607 ve 34 YS 127 plakalı 3 otomobilin üzerine devrildi. Vincin üzerine düştüğü otomobillerde büyük çapta hasar oluşurken, yaşanan olayda otomobillerde o anda kimsenin olmaması faciayı önledi. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, caddeyi trafiğe kapattı. 4 buçuk saat süren çalışmaların ardından TIR ve otomobillerin üzerine düşen vinç, 2 vinç yardımıyla araçların üzerinden kaldırıldı. Hasar gören otomobiller sahiplerine teslim edilirken, polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yolda ilerleyen TIR'ın taşıdığı vincin bir anda devrildiği görülüyor.

Görüntü dökümü: ------------Güvenlik kamera görüntüleri-Kaza anıAKTÜEL -Kaza yeri-Vinçin kaldırılması-Polis ekipleri-Otomobiller-Genel ve detaylar


- İstanbul
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Beşiktaş, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ'TA VİNÇ PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE BÖYLE DEVRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ'TA VİNÇ PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE BÖYLE DEVRİLDİ - Son Dakika
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