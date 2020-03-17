Beşiktaş'ta yabancı futbolcular hem rahat hem sıkıntılı! - Son Dakika
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Beşiktaş'ta yabancı futbolcular hem rahat hem sıkıntılı!

6 saat önce

Korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından maçlar seyircisiz oynanırken, bu hafta alınacak kararlar merakla bekleniyor.

Beşiktaş'ta yabancı futbolcular hem rahat hem sıkıntılı!, System.String[]

Korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından maçlar seyircisiz oynanırken, bu hafta alınacak kararlar merakla bekleniyor. Beşiktaş'ta bu sene transfer edilen yabancı futbolcular, Türkiye'de ilk vakanın, Avrupa'ya göre çok geç görülmesi nedeniyle mutlu. Ancak futbolcular, karşılaşmaların ertelenmesini bekliyor.

Türkiye'de birçok takımda forma giyen yabancı futbolcular gibi Beşiktaş'ın yabancıları da korona virüs tedbirleri kapsamında liglerle ilgili çıkacak kararı bekliyor. Siyah-beyazlı ekibe bu sezon gelen futbolculara bakıldığında, birçoğu kendisini şanslı hissediyor. Özellikle devre arasında Beşiktaş'a gelen Boateng'in, eski takımı Fiorentina'da forma giyen 2 futbolcu ve takımın fizyoterapisti, korona virüse yakalandı. Orta sahanın önemli isimlerinden Elneny de Arsenal'dan kiralık olarak kadroya dahil edilmişti. Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de Teknik Direktör Arteta'nın korona virüs testi pozitif olarak açıklandı. Türkiye'deki vaka sayısının çok geç ortaya çıkması ve kendi ülkelerindeki durumun iç açıcı olmaması nedeniyle Türkiye'de yaşamaktan dolayı kendilerini şanslı gören Beşiktaşlı futbolcular, önümüzdeki günlerde liglerin ertelenmesi için beklemeye geçti. Kaptan Burak Yılmaz başta olmak üzere, takımdaki Türk futbolcularla sürekli bu konuyu görüşen yabancı oyuncular, TFF'den çıkacak kararı merakla bekliyor. Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna katılan yabancı oyuncuların, siyah-beyazlı ekibe transfer oldukları ülkelerin son durumu şu şekilde:

Kevin- Prince Boateng: Gana asıllı Alman oyuncu. Beşiktaş'a devre arasında virüsün en çok görüldüğü Avrupa ülkesi olan İtalya'nın Fiorentina ekibinden geldi. Boateng'in Fiorentina'dan ayrılmasının ardından, İtalyan kulübünün futbolcularından German Pezela ve Patrick Cutrone ile kulübün fizyoterapisti Stefano Dainelli korona virüse yakalandı. İtalya'da vaka sayısı 25 bini geçerken, 2 binin üzerinde insan hayatını kaybetti.

Abdoulay Diaby: Beşiktaş'a sezon başında Portekiz ekibi Sporting'ten kiralık olarak geldi. Mali asıllı Fransız vatandaşı. Vaka sayısı Portekiz'de 300'ü, Fransa'da ise 5 bini geçti. Fransa'da 100'e yakın kişi hayatını kaybederken, Portekiz'de ilk ölüm ise dün gerçekleşti.

Tyler Boyd: ABD vatandaşı. Portekiz'den transfer edildi. Portekiz'de vaka sayısı 300'ü geçerken, dün akşam Portekiz'de virüs nedeniyle ilk ölüm de gerçekleşti. Boyd'un vatandaşı olduğu ABD'de vaka sayısı 3500'ü geçerken, 65'in üzerinde kişi hayatını kaybetti.

Adem Ljajic: Beşiktaş sezon başında Ljajic'in bonservisini Torino'dan aldı. Sırbistan Milli Takım forması giyen Boşnak futbolcu, İtalya'nın Torino kulübünden geldi. Avrupa'da virüsten an çok etkilenen ülke olan İtalya'da vaka sayısı 25 bini geçerken, 2 binin üzerinde insan hayatını kaybetti.

Mohamed Elneny: Mısırlı futbolcu, Premier Lig ekiplerinden Arsenal'den kiralık olarak transfer edildi. Arsenal Teknik Direktörü Arteta'nın korona virüs testi pozitif çıktı. 1500'e yakın vaka bulunan İngiltere'de 35 kişi de hayatını kaybetti.

Kevin N'Koudou: Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dan geldi. Fransız vatandaşı. İngiltere'de vaka sayısı 1500'ü, Fransa'da ise vaka sayısı 5 bini geçti. İngiltere'de 35, Fransa'da 91 kişi hayatını kaybetti.

Pedro Rebocho: Portekizli futbolcu, Fransa'nın Guingamp takımından transfer edildi. Fransa'da bugün itibariyle virüs nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Fransa'da 5 binin üzerinde vaka gerçekleşirken 91 kişi hayatını kaybetti.

Victor Ruiz: İspanya'nın Villarreal takımından transfer edildi. İspanya'da Atletico Portada Alta'da teknik direktörlük yapan 21 yaşındaki Francisco Garcia, virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede vaka sayısı 9 bini geçerken hayatını kaybedenlerin sayısı da 300'ü geçti.

(İHA)

Beşiktaş, Türkiye, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:30 Kaynak: İHA
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