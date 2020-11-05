Beşiktaş'ta yakılan Melih Cevdet Anday'ın heykeli onarıldı - Son Dakika

Beşiktaş'ta yakılan Melih Cevdet Anday'ın heykeli onarıldı

05.11.2020 14:37
Beşiktaş'ta yakılan Melih Cevdet Anday'ın heykeli onarıldı, System.String[]

Geçtiğimiz günlerde yakılarak kullanılamaz hale gelen usta şair Melih Cevdet Anday'ın heykeli Beşiktaş Belediyesi tarafından yenilendi.

Geçtiğimiz günlerde yakılarak kullanılamaz hale gelen usta şair Melih Cevdet Anday'ın heykeli Beşiktaş Belediyesi tarafından yenilendi. Şairler Sofası Parkı'nda bulunan eski yerine tekrar yerleştirildi.

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ta Şairler Sofası Parkı içerisinde yer alan Melih Cevdet Anday'ın heykeli birkaç kişi tarafından yakılmıştı. Heykele zarar verenler gözaltına alınırken, Beşiktaş Belediyesi ekipleri de olaya hemen müdahale etti. Hasar gören heykelle ilgili çalışma başlatan ekipler, heykelin yapımını gerçekleştiren Ankara'da yaşayan Metin Yurdanur'a ulaştı. Ankara'ya gönderilen Melih Cevdet Anday'ın heykeli heykeltıraş Metin Yurdanur tarafından onarılarak yeni haline kavuşturuldu.

Heykel tekrar Şairler Parkı içerisinde bulunan alana çevre düzenlemesi de yapılarak Beşiktaş Belediyesi ekipleri tarafından yerleştirildi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Akpolat, "Düzelmeden memleketin hali, Düzelmeden dünyanın hali, Gözüne uyku giremez ki…" gözümüze uykunun girmediği günlerden geçsek de şiirin ve sanatın iyileştirici gücünü duyumsuyoruz. Büyük Şair Melih Cevdet Anday'ı sevgiyle anıyorum ve adını Beşiktaş'ta sonsuza kadar yaşatacağız" dedi.


Beşiktaş'ta yakılan Melih Cevdet Anday'ın heykeli onarıldı
Beşiktaş'ta yakılan Melih Cevdet Anday'ın heykeli onarıldı
Beşiktaş'ta yakılan Melih Cevdet Anday'ın heykeli onarıldı

Beşiktaş Belediyesi, Melih Cevdet Anday, Beşiktaş, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta yakılan Melih Cevdet Anday'ın heykeli onarıldı - Son Dakika


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