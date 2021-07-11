BEŞİKTAŞ'TA YAN YATAN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika

BEŞİKTAŞ'ta refüje çarpıp yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Park halindeki otomobil ise santim farkla kazadan hasar almadan kurtuldu. Kaza, Ulus Ahmet Adnan Saygun Caddesi üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 TR 6739 plakalı hafif ticari araç, orta refüje çarparak yan yattı. Sürücü kendi imkanlarıyla aracın arka kısmından çıkarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla Seyrantepe Şişli Etfal Hastanesi'ne götürdü. Öte yandan yan yatan hafif ticari aracın hemen yanında park halinde bulunan otomobil de santim farkla kazadan hasar almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle yol tek yönlü kapanırken, aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.