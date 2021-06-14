Son dakika haberleri! Beşiktaş'ta yangın paniği - Son Dakika

Beşiktaş'ta yangın paniği

2 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta sabah saatlerinde 2 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Olay saat 9.00 sıralarında Beşiktaş Levent Mahallesi, Levent Caddesi üzerinde 2 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle binanın çatısında yangın çıktı. Yangın binadaki vatandaşları ve etraftakilerin paniklemesine neden oldu. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını hemen söndürdü.