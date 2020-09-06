Beşiktaş'ta yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı - Son Dakika

Beşiktaş'ta bir binanın bodrumunda çıkan yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan bina sakinleri itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Konaklar Mahallesi Şebboy Sokak'taki bir sitedeki apartmanın bodrum katında bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan apartman sakinlerini itfaiye ekipleri yangın merdiveniyle kurtardı.
Polis, tedbir amacıyla çevrede güvenlik önlemi aldı.
Can kaybının yaşanmadığı olayda yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 08:37 - Kaynak: AA
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