Beşiktaş'ta yangını çeken gazetecileri 'kameranı kırarım' diye tehdit ettiler - Son Dakika

Beşiktaş Arnavutköy'de lüks bir balık restoranında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Görüntü alınmasını istemeyen restoran çalışanları, yangını çekmeye giden gazetecilere hakaret ederek, saldırdı. Çalışanlar, gazetecilere 'kameranı kırarım' diyerek tehditte bulundu.



Olay, saat 01.00 sularında Beşiktaş Arnavutköy Mahallesi Aranvutköy Caddesindeki bina girişindeki bir restoranında meydana geldi. İki katlı balık restoranında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar durumu haber vermesiyle, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.



Binanın üst katında oturan yaşlı bir kadın dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri, binada duman tahliyesi yaparken sağlık ekipleri, dumandan etkilenen yaşlı kadını hastaneye kaldırdı.



Restoran çalışanlarından gazeteciye 'kameranı kırarım' tehdidi



O sırada yangını haber yapmak için çekim yapan basın mensupları, restoran çalışanları tarafından saldırıya uğradı. Görüntü alınmasını istemeyen çalışanlar, çekim yapan gazeteciye, 'çekme', 'çekersen senin o kameranı kırarım' tehdidinde bulunurken, ardından hakarette bulundu. Yaşanan olayın ardından polis, restoran çalışanlarını olay yerinden uzaklaştırdı.



Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, hafif etkilenen yaşlı kadın tedbir amaçla hastaneye kaldırıldı. Binada maddi hasar meydana gelirken, yangının kesin çıkış nedeni ekiplerin yapacağı incelemeleri ardından ortaya çıkacak. - İSTANBUL