Beşiktaş'ta Yangınla Uyandılar
1 saat önce
Beşiktaş Abbasağa Mahallesinde, elektrik kontağından yangın çıktı.
Beşiktaş
Abbasağa Mahallesinde, elektrik kontağından yangın çıktı. Çıkan yangınla uyanan vatandaşlar tedirginlik yaşadı.
Yangın, saat 06.00 sularında Beşiktaş Abbasağa Mahallesi Nardenk sokakta bulunan iki katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin birinci katında yer alan elektrik kontağından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin etkisiyle uyanan kiracı Murat Aktaş, yangına müdahale etmek istediyse de başarılı olmadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangınla uyandığını belirten evde kiracı olarak kalan Murat Aktaş, "Sabah
burada bir çıtırtı duymaya başladım. Çıktığımda ateş yandığını gördüm, söndürmeye çalıştım ama beceremedim. Komşulardan yangın tüpü falan getirmeye çalıştım o sırada ambulans ve itfaiye geldi. İtfaiye
çalışanları geldi, onlar da söndürme çalışmasını yaptılar. Elektrik sigortalarından çıktı. Yaralı yok, evlerin içinde herhangi bir mala yada cana zarar yok. Yangınla uyandım" dedi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:50 Kaynak: İHA
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