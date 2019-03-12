Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Yangınla Uyandılar

Beşiktaş'ta Yangınla Uyandılar

1 saat önce

Beşiktaş Abbasağa Mahallesinde, elektrik kontağından yangın çıktı.

Beşiktaş'ta Yangınla Uyandılar, System.String[]
Beşiktaş Abbasağa Mahallesinde, elektrik kontağından yangın çıktı. Çıkan yangınla uyanan vatandaşlar tedirginlik yaşadı.

Yangın, saat 06.00 sularında Beşiktaş Abbasağa Mahallesi Nardenk sokakta bulunan iki katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin birinci katında yer alan elektrik kontağından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin etkisiyle uyanan kiracı Murat Aktaş, yangına müdahale etmek istediyse de başarılı olmadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangınla uyandığını belirten evde kiracı olarak kalan Murat Aktaş, "Sabah burada bir çıtırtı duymaya başladım. Çıktığımda ateş yandığını gördüm, söndürmeye çalıştım ama beceremedim. Komşulardan yangın tüpü falan getirmeye çalıştım o sırada ambulans ve itfaiye geldi. İtfaiye çalışanları geldi, onlar da söndürme çalışmasını yaptılar. Elektrik sigortalarından çıktı. Yaralı yok, evlerin içinde herhangi bir mala yada cana zarar yok. Yangınla uyandım" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:50 Kaynak: İHA

İtfaiye, Beşiktaş, 3. Sayfa
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