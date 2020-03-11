Beşiktaş'ta yankesicilik anları kamerada - Son Dakika
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Beşiktaş'ta yankesicilik anları kamerada

6 saat önce

Beşiktaş'ta, yankesicilik olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu bir şüpheli tutuklandı.

Beşiktaş'ta, yankesicilik olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu bir şüpheli tutuklandı. Şüphelinin bir kadının çantasından 'yankesicilik' yöntemiyle hırsızlık yapması güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre olay 12 Şubat tarihinde Beşiktaş Cihannüma Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Aslı M. (32) adlı bir kadın, polise giderek cep telefonunun çalındığını bildirdi. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen Güven Timleri Şube Müdürlüğü bağlı ekipler, meydana gelen yankesicilik olayına ilişkin çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin Filistin uyruklu Ali S. (52) isimli kişi olduğunu tespit etti. Zanlı, olaydan 9 gün sonra Beşiktaş Meydan'daki Otobüs Duraklarında asayiş uygulaması yapan polis kontrolüne takıldı. Emniyet ekiplerince yapılan kontroller sırasında durumundan şüphelenilerek durdurulan Ali S. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 22 Şubat'ta adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Öte yandan, şüphelinin gerçekleştirdiği 'yankesicilik' olayı bir iş yerindeki güvenlik kamera kayıtlarına da yansıdı.

(Sadık Kahraman/İHA)

Beşiktaş'ta yankesicilik anları kamerada

Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 11:00 Kaynak: İHA
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