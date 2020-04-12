Beşiktaş?ta yardım kolilerin dağıtılmasına devam ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaş?ta yardım kolilerin dağıtılmasına devam ediliyor - Son Dakika

Beşiktaş?ta yardım kolilerin dağıtılmasına devam ediliyor

6 saat önce

Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından alınan iki günlük sokağa çıkma yasağı kararının ardından çalışmalarına devam ediyor.

Beşiktaş?ta yardım kolilerin dağıtılmasına devam ediliyor, System.String[]

Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından alınan iki günlük sokağa çıkma yasağı kararının ardından çalışmalarına devam ediyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi dağıtan ekiplere destek veren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, belediye ekipleriyle birlikte semtin sokaklarını gezerek Beşiktaşlıların talepleriyle ilgilendi.

İçişleri Bakanlığı'nın 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta iki günlük sokağa çıkma yasağı kararı almasının ardından tüm İstanbul'da olduğu gibi Beşiktaş'ta da hayat durdu. Beşiktaş Belediyesi ekipleri koronavirüs salgını başladığı andan itibaren süren çalışmalarına bugün de ara vermeden devam etti.

BAŞKAN AKPOLAT EKİPLERE EŞLİK ETTİ

Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabah saatlerinde Beşiktaş'ın tüm noktalarına sokak hayvanları için mama ve su takviyesi gerçekleştirirken, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar hem ileri yaştaki vatandaşların evlerine sıcak yemek dağıttı hem de tüm ihtiyaç sahiplerine kuru gıda kolilerini ulaştırdı. Ekiplere bugün Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da eşlik etti. Başkan Akpolat çalışma arkadaşlarıyla birlikte ihtiyaç sahibi ve 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan komşularına kolileri kapılarını çalarak teslim etti.

BAŞKAN RIZA AKPOLAT: BU SALGINI EL BİRLİĞİYLE ATLATACAĞIZ

Vatandaşların taleplerini doğrudan alıp belediye ekiplerine gerekli talimatları veren Başkan Rıza Akpolat, pencere ve balkonlarına çıkan ilçe sakinleriyle sohbet etti. Başkan Akpolat, bu salgından en kısa sürede el birliğiyle kurtulacaklarını belirterek, 'Günlerdir canla başla çalışan mesai arkadaşlarımla birlikte, 48 saatlik sokağa çıkma yasağı süresince hiçbir komşumuzun mağdur olmaması için sahadayız. Beşiktaş'taki hanelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmetlerimizi kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Bugün hem 65 yaşın üzerinde kronik rahatsızlığı olan hem de Beşiktaş genelindeki tüm ihtiyaç sahibi komşularımız için kuru gıda kolilerinin dağıtımını gerçekleştirdik. İleri yaştaki komşularımıza ayrıca, hijyen kitlerini de ulaştırıyoruz. Endişe etmeyin, biz her adımda yanınızdayız. Gün boyunca Beşiktaş'ın mahallelerindeydim. Faal olan esnafımızı ziyaret ettim; pencere ve balkonlarındaki komşularımızla sohbet ederek bir ihtiyaçları olup olmadığını kontrol ettim. Şu salgını bir atlatalım, belediyemizin nice etkinliğinde tüm komşularımızla bir araya geleceğiz' dedi.


Beşiktaş Belediyesi, Koronavirüs, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 12:55 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Girdiğim her odada cesetler var
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan sokağa çıkma yasağına ilişkin değerlendirme Açıklaması Koronavirüse yakalanan Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Bu virüs Ramazan Bayramı'nda gündemimizden çıkmış olur DHA YURT BÜLTENİ - 14
İngiltere Başbakanı Johnson'dan sağlık çalışanlarına İngiltere Başbakanı Johnson'dan sağlık çalışanlarına "Hayatımı kurtardınız" teşekkürü         
18:28
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, market alışverişinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, market alışverişinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı         
18:27
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bin 612'ye yükseldi İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bin 612'ye yükseldi         
18:22
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı         
18:00
Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek         
17:53
Ankara'da içinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda maske kullanımı zorunlu oldu Ankara'da içinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda maske kullanımı zorunlu oldu         
17:49
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı         
17:04
Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı         
17:03
İYİ Parti Bakırköy ilçe teşkilatı kurucularından Süleyman Tefek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İYİ Parti Bakırköy ilçe teşkilatı kurucularından Süleyman Tefek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
16:53
Tekirdağ'da hırsızlar, köpekleri kemikle besleyip 20 koyunu çaldılar Tekirdağ'da hırsızlar, köpekleri kemikle besleyip 20 koyunu çaldılar         
16:47
Koronavirüse yakalanan Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Bu virüs Ramazan Bayramı'nda gündemimizden çıkmış olur Koronavirüse yakalanan Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Bu virüs Ramazan Bayramı'nda gündemimizden çıkmış olur         
16:32
Parkta spor yapan Aşk Adası'nın yıldız ismi Rebecca Gormley'in terlemeyen yeri kalmadı Parkta spor yapan Aşk Adası'nın yıldız ismi Rebecca Gormley'in terlemeyen yeri kalmadı         
16:05
ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Girdiğim her odada cesetler var ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Girdiğim her odada cesetler var         
15:56
Avcılar'da ortaokul öğretmeni, evinde intihar etmiş halde bulundu Avcılar'da ortaokul öğretmeni, evinde intihar etmiş halde bulundu         
15:51
BB Erzurumspor, İbrahim Erkal'ı andı BB Erzurumspor, İbrahim Erkal'ı andı         
15:51
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz? Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?         
15:50
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor         
15:42
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi         
15:38
18 yaşındaki genç kız, eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçakladı 18 yaşındaki genç kız, eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçakladı         
15:26
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım         
15:22
CHP'li Milletvekili Erol: 31 ildeki sokağa çıkma yasağı 14 gün daha devam etmelidir CHP'li Milletvekili Erol: 31 ildeki sokağa çıkma yasağı 14 gün daha devam etmelidir         
15:11
Son dakika: Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay boyunca aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak Son dakika: Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay boyunca aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak         
14:55
Diyanet: Cemaatle kılınan namazlara televizyondan veya internet uymak caiz değil Diyanet: Cemaatle kılınan namazlara televizyondan veya internet uymak caiz değil         
14:54
Atatürk Havalimanı'na yapılan hastanenin inşaatı havadan görüntülendi Atatürk Havalimanı'na yapılan hastanenin inşaatı havadan görüntülendi         
14:47
İranlı modelin İstanbul'daki lüks rezidansında yavru aslan ve piton yılanı çıktı İranlı modelin İstanbul'daki lüks rezidansında yavru aslan ve piton yılanı çıktı         
14:44
Sokakta oynarken polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve saklandı Sokakta oynarken polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve saklandı         
14:31
Muş Varto'da yaralı ele geçirilen PKK'lı teröristin koronavirüs testi pozitif çıktı Muş Varto'da yaralı ele geçirilen PKK'lı teröristin koronavirüs testi pozitif çıktı         
14:18
Dünyaca ünlü Türk doktor Derya Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Dünyaca ünlü Türk doktor Derya Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu         
14:15
Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'dan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'dan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi         
14:12
Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu         
14:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2020 19:05:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş?ta yardım kolilerin dağıtılmasına devam ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]