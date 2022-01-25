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Beşiktaş'ta yasağa rağmen sokağa çıkan motosikletli kuryelere ceza yağdı - Son Dakika

Beşiktaş'ta yasağa rağmen sokağa çıkan motosikletli kuryelere ceza yağdı

25.01.2022 15:23

- (Özel) Beşiktaş'ta yasağa rağmen sokağa çıkan motosikletli kuryelere ceza yağdı Ceza yiyen kurye: "Haberim yoktu, ceza yazıyorlarsa ne diyeyim" Beşiktaş polisi, ilçede yasağa rağmen sokağa çıkan motosikletli kuryelere ceza yazdı.

- (Özel) Beşiktaş'ta yasağa rağmen sokağa çıkan motosikletli kuryelere ceza yağdı

Ceza yiyen kurye: "Haberim yoktu, ceza yazıyorlarsa ne diyeyim"

İSTANBUL - Beşiktaş polisi, ilçede yasağa rağmen sokağa çıkan motosikletli kuryelere ceza yazdı. Ceza kesilen kuryelerden biri: "Haberim yoktu, ceza yazıyorlarsa ne diyeyim yani" dedi.

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle, trafik seyir ve can güvenliğinin sağlanması için, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya motosikletli kuryelerin sokağa çıkmasının yasaklandığını duyurmuştu. Açıklamanın ardından Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etmek için denetim gerçekleştirdi. Yapılan tüm uyarı ve yasağa rağmen pek çok kuryenin motosikletleriyle trafiğe çıktığı görüldü. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bu kişileri tespit ederek uygulama noktalarında durdurdu. Yasağa rağmen sokağa çıkan 10 motosikletli kuryeye Kabahatler Kanunu uyarınca ceza kesildi.

"Haberim yoktu, ceza yazıyorlarsa ne diyeyim yani"

Yasağa rağmen sokağa çıkan bir kurye, çalışmadığını öne sürerek: "Haberim yoktu, ben akşama kadar evdeydim. Motor benim, Maslak'ta çalışıyorum. Bunlar sipariş değil, eve aldım bunları. Ben hamburgerciyim, bugün çalışmıyorum. Zaten dükkan da kapalı. Üzerime kimlik de almamışım. Ceza yazıyorlarsa ne diyeyim yani. Ayıptır, günahtır. Motorla çalışan adamım, bir de ceza mı yazacaklar? Yazsınlar, ne diyeyim yani" diye konuştu.

"İşte değilim"

Ev ve iş yerlerine servis yapan balıkçıya ait motosikletle dolaştığı görülen bir başka kişi ise: "Yasak olduğunu biliyorum. Motorum geceden kapanmıştı. Diğer motorumu götürdüm, çalıştırdım ve getirdim. İşte değilim. Evim zaten yakın. İki motorum var. Bu bugün çalışmadı ama yarın sabah çalışacak. Şimdi çalıştırdım diğer motordan takviye yaparak ve iş yerine getirdim. Sadece elle servis yapıyoruz" dedi.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, motosikletli kuryelere yönelik denetimlere devam edeceği öğrenildi.

Beşiktaş'ta yasağa rağmen sokağa çıkan motosikletli kuryelere ceza yağdı
Beşiktaş'ta yasağa rağmen sokağa çıkan motosikletli kuryelere ceza yağdı
Beşiktaş'ta yasağa rağmen sokağa çıkan motosikletli kuryelere ceza yağdı

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Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Hisarcık, Beşiktaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş'ta yasağa rağmen sokağa çıkan motosikletli kuryelere ceza yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta yasağa rağmen sokağa çıkan motosikletli kuryelere ceza yağdı - Son Dakika
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