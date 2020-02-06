Beşiktaş'ta Yasin Sülün ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Yasin Sülün ile yollar ayrıldı

14 dakika önce

Beşiktaş'ta altyapı sorumlusu Yasin Sülün'ün görevine son verildi. Sülün, "Dün insan kaynaklarından bir kadın arkadaşımız aradı ve görevimize son verildiğini söyledi. Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum. Bu hiç şık olmadı" dedi.

Beşiktaş'ta Yasin Sülün ile yollar ayrıldı, System.String[]

Abdullah Avcı ile yollarını ayırarak Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş yönetimi, altyapıda da harekete geçti. Uzun yıllardır altyapıda olan ve son bir yıldır da sorumlu olarak görev yapan Yasin Sülün ile yollar ayrıldı. Ajansspor'a konuşan Sülün, "Ayrılık şekli etik olmadı. Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum. Dün insan kaynaklarından bir kadın arkadaşımız aradı ve görevimize son verildiğini; birkaç evrak imzalamamız gerektiğini söyledi. Bu hiç yakışmadı. Ben isterdim ki yöneticiler beni arasın ve konuşsun. 12 yaşından bu kulübün kapısından içeri girdim. Önemli başarılarda benim de alın terim var" dedi.

Yasin Sülün

SERGEN YALÇIN'A ÖVGÜ

U21 takımında çalıştırdığı birçok oyuncu şu anda Süper Lig'de yer aldığını anlatan Sülün, "Fatih Aksoy ve Sedat Şahintürk bunlardan sadece ikisi.. Ben sezon öncesinde yönetim tarafından altyapı sorumlusu olarak göreve getirildim. Fakat gelinen noktada tam işimi yapacakken kulüpten kovuldum" diye konuştu. Öte yandan 100. yıl şampiyonluğunda birlikte futbol oynadığı Sergen Yalçın'ın teknik direktör olarak Beşiktaş'ta başarılı olacağına inandığını söyleyen Sülün, "Sergen Ağabey camianın sevdiği ve saygı duyduğu birleştirici bir isim. Altyapıdan gelen oyunculardan da mutlaka faydalanacaktır. Kaleci Ersin, Rıdvan, Erdoğan ve Kerem'e de şans verecektir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yasin Sülün, Beşiktaş, Sülün, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:43 
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