Beşiktaş'ta Yatırımcı İlişkileri Müdürü Kadriye Terzi istifa etti

Beşiktaş Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şirketimizde yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yönetimi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi sıfatıyla Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak olarak görev yapmakta olan Sn. Kadriye Terzi 14.08.2020 tarihinde istifaen görevinden ayrılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."