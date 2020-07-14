BEŞİKTAŞ'TA YAYA GEÇİDİNDE HALK OTOBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI KADIN YARALANDI - Son Dakika

BEŞİKTAŞ'TA YAYA GEÇİDİNDE HALK OTOBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI KADIN YARALANDI

Beşiktaş Arnavutköy'de yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen kadına halk otobüsü çarptı.

Beşiktaş Arnavutköy'de yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen kadına halk otobüsü çarptı. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otobüs şoförünün cep telefonu ile konuşurken kadına çarptığı iddia edildi.

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Kaza, saat 14.30 sıralarında Bebek Arnavutköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Adı öğrenilemeyen bir kadın, Cadde üzerindeki yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Kuruçeşme yönünde ilerleyen Özel Halk Otobüsü kadına çarptı. Çapmanın şiddetiyle otobüsün ön camı kırılırken yere savrulan kadın ağır yaralandı. Yaralının yardımına koşan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis başka bir kazanın yaşanmaması için çevre güvenliği alırken bir süre sonra gelen sağlık ekipleri ağır yaralı kadına olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Daha sonra ambulansa alınan kadın, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ŞÖFÖR TELEFONLA KONUŞUYORMUŞ

Tezcan Kumsal, Kazada otobüste bulunan bir yolcunun bana anlattığına göre otobüs hızlıymış, şoför telefonla konuşuyormuş. Ben ona vicdanen rahatsız olmak istemiyorsan kazayı gördüğünü şoförün telefonla konuştuğunu polise de anlat dedim. Burası yaya geçidi diye konuştu.

Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Arnavutköy, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 17:07 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ'TA YAYA GEÇİDİNDE HALK OTOBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI KADIN YARALANDI - Son Dakika
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