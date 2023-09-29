Beşiktaş'ta Yazar Eski Eşini Bıçakla Öldürdü - Son Dakika

Beşiktaş'ta Yazar Eski Eşini Bıçakla Öldürdü

Beşiktaş\'ta Yazar Eski Eşini Bıçakla Öldürdü
Son Güncelleme: 29.09.2023 11:45

Beşiktaş'ta bir yazar olan Funda D., eski eşi Mustafa Çapar'ı bıçakla boğazından yaralayarak öldürdü. Olayın ardından yazar Demir polise teslim oldu. Tartışma sonucunda gerçekleşen olayda, polis ekipleri Funda D.'yi olayda kullandığı bıçakla yakalayarak gözaltına aldı.

Beşiktaş'ta yazar Funda D., eski eşini bıçakla boğazından yaralayarak öldürdü. Yazar Demir, olaydan sonra polise teslim oldu.

2 YIL ÖNCE BOŞANMIŞLARDI

Olay, Beşiktaş Akat Mahallesi'nde saat 00.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yazar Funda D. (47) ile eski eşi Mustafa Çapar (49) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Funda D., 22 yıl evli kaldığı ve yaklaşık 2 yıl önce boşandığı Mustafa Çapar'ı boğazından bıçakla yaraladı. Yaralı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Funda D.'yi olayda kullandığı bıçakla yakalayarak gözaltına alındı. Funda D., "kasten öldürme" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Beşiktaş, Suç, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Yazar Eski Eşini Bıçakla Öldürdü - Son Dakika
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