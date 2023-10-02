Beşiktaş'ta Yazar Funda Demir'in Eski Eşi Mustafa Çapar'ı Öldürdüğü Olayla İlgili Emniyet İfadeleri Ortaya Çıktı - Son Dakika

Beşiktaş'ta Yazar Funda Demir'in Eski Eşi Mustafa Çapar'ı Öldürdüğü Olayla İlgili Emniyet İfadeleri Ortaya Çıktı

Son Güncelleme: 02.10.2023 12:52

Beşiktaş'ta yaşanan olayda yazar Funda Demir, eski eşi Mustafa Çapar'ı ekmek bıçağıyla boğazını keserek öldürmüştü. Emniyet ifadelerine göre, Demir susma hakkını kullanırken, oğlu olay anını anlattı. Çiftin boşanmasının ardından yaşanan tartışma sonucunda Demir, bıçakla saldırarak Çapar'ın boğazını kesmişti. Olayın ardından Demir tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Beşiktaş'ta yazar Funda Demir'in eski eşi mali müşavir Mustafa Çapar'ı ekmek bıçağıyla boğazını keserek öldürdüğü olayla ilgili emniyet ifadeleri ortaya çıktı. 3 çocuk annesi Demir emniyette verdiği ifadesinde, "Bu bir şeref meselesi bir şey söylemek istemiyorum" diyerek susma hakkını kullanırken, oğlu M.Ç. ise olay anını anlattı.

Yazar Funda Demir, eski eşi Mustafa Çapar'ı ekmek bıçağıyla öldürmüştü. 8, 16 ve 19 yaşlarında 3 çocuğu olan 22 yıllık evli Funda Demir (47) ve Mustafa Çapar (49) çifti, iki yıl önce boşanmıştı. Beşiktaş Akat Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda ise akşam saatlerinde Çapar, boşandığı eşi ve çocuklarının olduğu eve gitmişti.

Eski eşinin boğazını bıçakla kesmişti

İkili arasında çocuklar uyuduğu sırada tartışma çıkmış, tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Funda Demir, eline aldığı ekmek bıçağı ile eski eşine saldırmıştı. Boğazından yaralanan adam ise olay yerinde hayatını kaybetmişti. Çocuklardan birisi seslere uyanıp salona geçmek istediğinde de annesi kapıyı kapatıp, izin vermemişti.

Yazar kadın tutuklanmıştı

İhbar üzerine olay yerine giden Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri, binanın dış kapısında Funda Demir'i elindeki bıçakla birlikte gözaltına almıştı. Yaşanan olayın ardından Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaşanan olayla ilgili Funda Demir ve oğlu M.Ç.'nin (16) emniyet ifadeleri ortaya çıktı.

"Bu bir şeref meselesi"

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 çocuk annesi Funda Demir ifadesinde, "Bu bir şeref meselesi konuşmak istemiyorum" diyerek susma hakkını kullandı.

"Annem kapıyı kapattı, neden kavga ettiklerini bilmiyorum"

Olay sırasında evde bulunan çocuklardan M.Ç. ise, "Annem, babam ve kardeşimle evdeydik. Uyumak için odamıza geçtik salondan bağrışma sesleri geldi. Salona geçmek istedim annem kapıyı kapattı, neden kavga ettiklerini bilmiyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beşiktaş, kavga, Çocuk, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş'ta Yazar Funda Demir'in Eski Eşi Mustafa Çapar'ı Öldürdüğü Olayla İlgili Emniyet İfadeleri Ortaya Çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Yazar Funda Demir'in Eski Eşi Mustafa Çapar'ı Öldürdüğü Olayla İlgili Emniyet İfadeleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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