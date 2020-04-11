Beşiktaş'ta yeni dönem:

Spor Arena/ İsmail ER - Maddi sıkıntılarla boğuşan Beşiktaş gelecek sezon amatör branşlarla ilgili radikal bir değişikliğe gidecek.



Kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, amatör branşlarda artık yüksek meblağlar harcamayacaklarını ifade ederek, "Artık öze dönüyoruz. Amatör branşlara olan sempatimi kimseyle tartışmak istemiyorum. Ancak gelir gider dengesi için bu önlemler şart oldu. Altyapıdan gelen oyunculara bundan böyle sadece forma ile çalışacak modern tesisler ve iyi antrenörler vererek yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.



Beşiktaş Kulübü şu anda futbol dışında basketbol, engelli basketbol, voleybol, atletizm, boks, güreş, briç, kürek, jimnastik, masa tenisi, e-spor ve satranç branşlarında faaliyet gösteriyor.



