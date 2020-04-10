Beşiktaş'ta yeni hedef Kevin Bua

Hızlı ve bitiriciliği yüksek bir kanatla takımını güçlendirmek isteyen teknik direktör Sergen Yalçın, Kevin Bua ismini yönetime verdi. İsviçre ekibi Basel ile bu sezon çıktığı 29 sınavda 10 kez ağları sarsıp, 8 de gol pası veren 26 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda sözleşmesi sona erecek.









Yalçın, bonservis sorunu olmayan tecrübeli oyuncuyu takımında görmeyi çok istiyor. Siyah-Beyazlı yönetimin de bu transfer için şimdiden temaslara başladığı kaydedildi. (Fanatik)



KEVIN BUA KİMDİR?



Kevin Bua, 11 Ağustos 1993 yılında İsviçre'de doğdu. Orta sahanın solunda forma giyen Kevin Bua, 1.80 boyunda. Kariyerinde ülkesi dışına çıkmayan oyuncu, Servette takımında başladığı kariyerini 2016 yılından beri Basel ekibinde devam ettiriyor. Basel, o dönemde Zürich takımına 1.5 milyon Euro öderken, Kevin Bua, bu sezon performansıyla parmak ısırttı.



Adeta gönüllere kazınan Kevin Bua, 29 maçta 10 gol atıp, 8 asist gerçekleştirdi. Bu performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Basel, kendisiyle sözleşme yenilemek istese de ret yanıtı verdi. Oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.



