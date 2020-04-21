Beşiktaş'ta yeni kaleci adayı Giedrius Arlauskis konuştu! 'Teklif...' - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta yeni kaleci adayı Giedrius Arlauskis konuştu! 'Teklif...' - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta yeni kaleci adayı Giedrius Arlauskis konuştu! 'Teklif...'

7 saat önce

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Cluj'un Litvanyalı kalecisi Giedrius Arlauskis, Beşiktaş'ın gündeminde olduğuna dair iddialara yanıt verdi.

Beşiktaş'ta yeni kaleci adayı Giedrius Arlauskis konuştu! 'Teklif...', System.String[]

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Cluj'un Litvanyalı kalecisi Giedrius Arlauskis, Beşiktaş'ın gündeminde olduğuna dair iddialara yanıt verdi.


Rumen basınına konuşan Arlauskis kendisine teklifler olduğunu doğruladı ancak Beşiktaş ile direkt temas kurmadığını söyledi. 32 yaşındaki Litvanyalı Arlauskis açıklamasında, "Teklifler var yalan söyleyemem. Beşiktaş benimle direkt temas kurmadı. Sözleşmem sezon sonunda bitiyor ve gelecekte ne olacağına kulübüm karar verecek" sözlerini kullandı.


Sözleşmesinin biteceği 30 Haziran'a kadar kendisine teklif yapılmazsa ayrılacağını söyleyen Arlauskis, "Koronavirüs yüzünden kulüpler çeşitli tasarruflar yapıyor. Kurtulmak istedikleri futbolculardan da bu yolla ayrılabiliyorlar. Bana 30 Haziran'a kadar teklif gelmezse ben de ayrılcağım" ifadelerini sarf etti.


"DUYDUĞUM BİR ŞEY VAR AMA SÖYLEYEMİYORUM"


Aldığı tekliflerin çoğunun Türkiye'den olduğunu söyleyen Arlauskis, "Beşiktaş diye teyit edemiyorum. Duyduğum bir şey var ama söyleyemiyorum." dedi.


Kendisine teklifler olduğunu ancak bunu açıklayamayacağını söyleyen deneyimli kaleci, "Teklif aldığım doğru. Bunlar İspanya, İngiltere, Almanya ve İtalya'dan değil daha farklı yerlerden." diyerek transfer döneminin kendisi için hareketli olacağını belirtti.


32 yaşındaki kaleci ülkesinde başladığı profesyonel futbol kariyerinde Dziugas, Siauliai, Unirea Urziceni, Rubin Kazan, Watford, Espanyol ve Cluj'da forma giydi. (Sporx)



Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 10:38 

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