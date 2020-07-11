Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor hazırlıkları sürüyor

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü.

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