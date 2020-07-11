Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları - Son Dakika

Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 32. haftasında 13 Temmuz Pazartesi günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 32. haftasında 13 Temmuz Pazartesi günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, gruplar halinde ayak tenisi oynadı. Antrenman soğuma hareketleriyle sona erdi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Siyah-beyazlılar, öğleden sonra Malatya'ya giderek kampa girecek.

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 18:43 Kaynak: AA

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