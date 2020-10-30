Beşiktaş, Malatyaspor maçı hazırlıklarını devam ettirdi - Son Dakika

Beşiktaş, Malatyaspor maçı hazırlıklarını devam ettirdi

30.10.2020 15:07
Beşiktaş, Malatyaspor maçı hazırlıklarını devam ettirdi, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında 1 Kasım Pazar günü sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor müsabakası hazırlıklarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı idmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Topla oyunlar sonrası yapılan 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarının ardından minik kale maç yapıldı.

İdman, yarım sahada oynanan taktik maçının sonrasında gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek. - İSTANBUL

Beşiktaş, Malatyaspor maçı hazırlıklarını devam ettirdi
Beşiktaş, Malatyaspor maçı hazırlıklarını devam ettirdi
Beşiktaş, Malatyaspor maçı hazırlıklarını devam ettirdi
Beşiktaş, Malatyaspor maçı hazırlıklarını devam ettirdi

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Kasım, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Malatyaspor maçı hazırlıklarını devam ettirdi - Son Dakika Spor


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