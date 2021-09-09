Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 4. haftasında 11 Eylül Cumartesi günü sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan idmanda, 5'e 2 top kapma, pas çalışmaları ve minik kale maç yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından üç takım halinde oynanan turnuva maçları ile sona erdi.

Yeni transfer Miralem Pjanic, siyah-beyazlı takımla ilk antrenmana çıktı.

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.