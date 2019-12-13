Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları başladı

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları başladı, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleştirilen antrenmanın 1,5 saate yakın sürdüğü bildirildi.

Sahada ısınma ve istasyon koşuları ile açma germe çalışmasıyla başlayan antrenmanda, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maç yapıldığı kaydedildi. İdmanın yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdiği aktarıldı.

İngiltere ekibi Wolverhampton ile deplasmanda oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında görev yapan futbolculara izin verildiği belirtilirken, İstanbul'da kalan oyuncuların antrenmanda yer aldığı ifade edildi.

Çalışmaya tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Georges N'Koudou'nun katılmadığı bildirildi.

Beşiktaş, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Avcı'dan farklı yenilgi sonrası çarpıcı itiraf: Teklifler var
Süper Loto'da 6 bilen talihli 26,7 milyon lira kazandı Arda Turan'ın Beşiktaş'a transfer olacağı iddiası gündemi salladı! Nzonzi'nin kadro dışı bırakılma nedeni belli oldu!

Son Dakika Haberleri
21:04 TFF 1. Lig: Altay: 1 - Adana Demirspor: 0 - Son Dakika Spor
21:03 Galatasaray'da Ankaragücü maçının hazırlıkları tamamladı - Son Dakika Spor
20:58 Basketbol: Toplu sonuç - Son Dakika Spor
20:52 Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası - Son Dakika Spor
20:45 Buz hokeyinde olimpiyat elemeleri başladı - Son Dakika Spor
20:40 Nzonzi'nin kadro dışı bırakılma nedeni belli oldu! - Son Dakika Spor
18:48 Son Dakika: Galatasaray'da Nzonzi kadro dışı bırakıldı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 21:15:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]