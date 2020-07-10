Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor mesaisi başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.



Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dün oynanan Kasımpaşa maçında forma giyen futbolcular, sahada ve salonda yapılan rejenerasyon çalışması ile antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile idmana başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.



Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek. - İSTANBUL