Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Beşiktaş Futbol
Takımı, Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nin bakımda olması nedeniyle Türkiye
Futbol Federasyonunun Riva
'daki Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalıştı.
Teknik direktör Abdullah Avcı
yönetimindeki idmanda topsuz kondisyon ve fiziksel dayanıklılık çalışmaları üzerinde duruldu.
İzinli olduğu için dün yapılan sezonun ilk antrenmanına katılmayan Enzo Roco
, kampa dahil oldu. Roco, koşunun ardından salonda çalıştı.
Siyah-beyazlılarda ameliyat edilen Burak Yılmaz
ile izinli olan Gary Medel
ve Atiba Hutchinson
idmanda yer almadı.
Antrenmanın son bölümünde zorlanan Querasma, çalışmayı bırakıp, tesislere gitti.
Beşiktaş, Riva'da akşam gerçekleştireceği günün ikinci idmanıyla çalışmalarına devam edecek.