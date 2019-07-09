Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
1 saat önce
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını akşam yaptığı idmanla sürdürdü.
Beşiktaş Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:43 Kaynak: AA
, yeni sezon hazırlıklarını akşam yaptığı idmanla sürdürdü. Türkiye Futbol
Federasyonunun Riva
'daki Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, izinli olan Gary Medel
ve Atiba Hutchinson
ile ameliyat olan Burak Yılmaz
katılmadı.
İstasyon koşularıyla başlayan idmanda bir süre pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlı futbolcular, minyatür kale maçın ardından alan savunması üzerinde durdu. Antrenman, tam sahada oynanan taktik maçla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yarın gerçekleştirilecek çift idmanla hazırlıklarına devam edecek.
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