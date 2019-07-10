Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

1 saat önce

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Beşiktaş, Futbol, Riva, Spor
Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nin bakımda olması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalıştı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koşuyla başlayan siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra dayanıklılık çalışması yaptı.
Dar alanda kontrol pas ve top sürme çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik programların yer aldığı organizasyonlarla tamamlandı.
Sağ arka adalesinde sertleşme bulunan Dorukhan Toköz, idmana katılmadı. Milli futbolcu, bireysel antrenör eşliğinde saha kenarında yürüyüş yaptı.
Siyah-beyazlılarda ameliyat edilen Burak Yılmaz'ın yanı sıra izinli Gary Medel ile Atiba Hutchinson antrenmanda yer almadı.
Beşiktaş, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına Riva'da akşam yapacağı idmanla devam edecek.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:00 Kaynak: AA
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