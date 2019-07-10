Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Beşiktaş Futbol
Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nin bakımda olması nedeniyle Türkiye
Futbol Federasyonunun Riva
'daki Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalıştı.
Teknik direktör Abdullah Avcı
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koşuyla başlayan siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra dayanıklılık çalışması yaptı.
Dar alanda kontrol pas ve top sürme çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik programların yer aldığı organizasyonlarla tamamlandı.
Sağ arka adalesinde sertleşme bulunan Dorukhan Toköz
, idmana katılmadı. Milli futbolcu, bireysel antrenör eşliğinde saha kenarında yürüyüş yaptı.
Siyah-beyazlılarda ameliyat edilen Burak Yılmaz
'ın yanı sıra izinli Gary Medel
ile Atiba Hutchinson
antrenmanda yer almadı.
Beşiktaş, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına Riva'da akşam yapacağı idmanla devam edecek.