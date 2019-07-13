Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Beşiktaş
, yeni sezonun hazırlıklarını bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla sürdürdü. Türkiye Futbol
Federasyonunun Riva
'daki Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Koordinasyon ve denge çalışmasıyla devam eden antrenman, sınırlı alanda pas oyunları ve sonuçlandırma idmanın ardından yapılan soğuma hareketleriyle tamamlandı.
İzinli olan Gary Medel
'in yanı sıra bireysel çalışmalarını sürdüren Burak Yılmaz
, antrenmanda yer almadı. İzinli olan Ricardo Quaresma
günün ikinci antrenmanına katılacak. Atiba Hutchinson
ise takımla çalışmalarına başladı.