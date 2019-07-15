Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

7 saat önce

Beşiktaş, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları, System.String[]
Beşiktaş, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki akşam antrenmanına futbolcuların kondisyon çalışmasıyla başladığı belirtildi. Pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın tam saha taktik maçla sona erdiği kaydedildi.
Açıklamada, antrenmana izinli olan Gary Medel'in katılmadığı, Burak Yılmaz'ın ise özel program dahilinde çalıştığı ifade edildi.
Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın Riva'da yapacağı antrenmanla devam edecek.
Beşiktaş, Türkiye, Futbol, Riva, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:15 Kaynak: AA
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