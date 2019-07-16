Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

3 saat önce

Beşiktaş, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları, System.String[]
Beşiktaş, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki akşam antrenmanına futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın tam sahada yapılan taktik maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.
Antrenmana izinli olan Gary Medel'in katılmadığı, Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson'un ise takımdan ayrı koşu yaptığı ifade edildi.
Beşiktaş Kulübünün yöneticileri Serdal Adalı, Ahmet Kavalcı, Doğan Küçükemre ve Melih Aydoğdu'nun da antrenmanı takip ettiği bildirildi.
Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın Riva'da sabah yapacağı antrenmanla devam edecek. Beşiktaş, akşam ise Pendikspor'la hazırlık maçı yapacak.
Beşiktaş, Türkiye, Futbol, Riva, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 11:56 Kaynak: AA
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