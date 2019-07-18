Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

3 saat önce

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına sabah antrenmanıyla devam etti.

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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına sabah antrenmanıyla devam etti.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlı oyuncular, istasyon koşularının ardından 5'e 2 ve şut çalışması yaptı.
Antrenmana izinli olan Gary Medel ile Rıdvan Yılmaz katılmadı. Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson, takımdan ayrı sahada koştu.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını bu akşam gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
Beşiktaş, Türkiye, Sabah, Riva, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:47 Kaynak: AA
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