Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Beşiktaş
, yeni sezon hazırlıklarına sabah antrenmanıyla devam etti.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye Futbol
Federasyonunun Riva
'daki Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı
yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlı oyuncular, istasyon koşularının ardından 5'e 2 ve şut çalışması yaptı.
Antrenmana izinli olan Gary Medel
ile Rıdvan Yılmaz
katılmadı. Burak Yılmaz
ve Atiba Hutchinson
, takımdan ayrı sahada koştu.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını bu akşam gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.