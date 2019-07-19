Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Beşiktaş
, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı tek idmanla sürdürdü. Türkiye Futbol
Federasyonunun Riva
'daki Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlı ekip, kondisyon çalışması yaptı.
Antrenman, Orkan Çınar
, Necip Uysal
, Gökhan Gönül
, Dorukhan Toköz
, Adem Ljajic
, Jeremain Lens, Güven Yalçın
ve Umut Nayir'in doping testine girmesi sebebiyle yaklaşık yarım saat rötarlı başladı. Burak Yılmaz
, Rıdvan Yılmaz
ve Atiba Hutchinson
kendi programları doğrultusunda takımdan ayrı koşarken, siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Tyler Boyd, takımla çalıştı.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda siyah-beyazlı oyuncular, bir süre istasyon çalışmaları yaptıktan sonra iki gruba ayrılarak sprint çalışmaları gerçekleştirdi.
Antrenmanın bitmesine kısa bir süre kala sağ bacağında zorlanma hisseden Ricardo Quaresma
, çalışmayı tamamlayamadı.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.