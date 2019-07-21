Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
29 dakika önce
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:44 Kaynak: AA
, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye Futbol
Federasyonunun Riva
'daki tesislerinde gerçekleştirilen sabah antrenmanında siyah-beyazlılar, ilk bölümde 5'e 2 çalışması yaptı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar ve şut çalışması ile sona erdi.
İdmana izinli Gary Medel
katılmadı.
Siyah-beyazlı ekip, akşam saatlerinde Kocaelispor
ile bir hazırlık maçı oynayacak.
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