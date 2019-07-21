Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
Son Dakika Spor Haber

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

29 dakika önce

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları, System.String[]
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilen sabah antrenmanında siyah-beyazlılar, ilk bölümde 5'e 2 çalışması yaptı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar ve şut çalışması ile sona erdi.
İdmana izinli Gary Medel katılmadı.
Siyah-beyazlı ekip, akşam saatlerinde Kocaelispor ile bir hazırlık maçı oynayacak.
Beşiktaş, Türkiye, Futbol, Riva, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ela şarkısı ile rekor kıran Reynmen şarkıdan ne kadar kazandığını açıkladı Emre Mor için şok sözler: Sürekli yalan söylüyor Burak Yılmaz'ın kalmak için şartı yeni sözleşme Yediemin otoparkları doldu, araçlar üst üste konmaya başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 13:13:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]