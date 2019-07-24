Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

1 saat önce

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Avusturya'nın Saalfelden Kasabası'nda teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenmanı yönetim kurulu üyeleri Umut Güner ile Ahmet Kavalcı'nın da izlediği belirtildi.
İzinli Gary Medel'in katılmadığı idmanda kondisyon ve taktik çalışmasının gerçekleştirildiği aktarıldı. Sahada yapılan ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanın, pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasıyla devam ettiği bildirildi.
İdmanın taktik programının yer aldığı uygulamalar ve yarım sahada yapılan oyun çalışmalarıyla sona erdiği kaydedildi.
Beşiktaş, çalışmalarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
Ahmet Kavalcı, Avusturya, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:17 Kaynak: AA
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