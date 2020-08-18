Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sabah gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, kondisyon ve taktik çalışması yaptı.

Antrenman, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmasıyla başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun tek pas çalışması ile süren idman, kondisyon koşuları ile sona erdi.

Beşiktaş, sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.