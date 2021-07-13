Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, günün ikinci çalışmasını yaptı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
İstasyon koşularıyla başlayan idmanda çeşitli pas ile top kapma çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlı ekip, taktik uygulamalar ve yarım sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA
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