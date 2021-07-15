Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Yeni sezon hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde devam eden Beşiktaş, günün ikinci idmanını yaptı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanın bir bölümünü başkan Ahmet Nur Çebi de izledi.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman da katıldı. Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda Beşiktaşlı futbolcular bir süre çeşitli pas ve top kapma idmanları gerçekleştirdi.

Dar alan oyunlarının ardından antrenman taktik uygulamalar ve yarım sahada üç takımla oynanan turnuva maçıyla sona erdi.

Beşiktaş yarın çift idmanla hazırlıklarına devam edecek.