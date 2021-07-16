Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah ve akşam yaptığı antrenmanlarla devam etti.

Siyah-beyazlıların sabah saatlerinde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yaptığı idman 1.5 saat sürdü. Beşiktaşlı oyuncular salonda denge ve kuvvet ağırlıklı çalıştı.

AKŞAM BASINA AÇIK ÇALIŞMA

Günün ikinci idmanını ise saat 18.00'de ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanın ilk bölümünde koşular ve istasyon çalışmaları yapıldı. İdmana izinli olan Domagoj Vida ve Kanada Milli Takımı'nda yer alan Cyle Larin ile kadro dışı bırakılan Jeremain Lens, Douglas Santos ve Umut Nayir katılmadı.