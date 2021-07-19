Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, günü tek antrenmanla tamamladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda çeşitli pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlı ekip, dar alan oyunları sonrası stretching yaparak antrenmanı bitirdi.
Beşiktaş 3 günlük iznin ardından çalışmalarına 23 Temmuz Cuma günü akşam yapacağı idmanla devam edecek.
Kaynak: AA
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